E-Mobilität auf dem Land Wie viele E-Autos sind in Bernkastel Wittlich zugelassen – und wer ist Marktführer?

Zur CO 2 -Minderung des Straßenverkehrs dürfen in der EU ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden, sofern sie mit fossilen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel betankt werden. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben wie Brennstoffzellenautos, die mit Wasserstoff fahren, oder Elektroautos gelten als saubere Alternative. Doch wie sieht es aktuell auf den Straßen im Landkreis Bernkastel-Wittlich aus? Wie viele Fans hat das E-Auto aktuell in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück und wie viele Verbrenner sind auf den Straßen des Landkreises noch unterwegs?