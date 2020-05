Kommunalpolitik : Nächstes Treffen: Zukunfts-Check

Morbach-Gonzerath Bereits im März ist der Ortsbezirk Gonzerath mit seinem Zukunfts-Check-Dorf gestartet. Bei der Auftaktveranstaltung zeigten rund 100 Bürger ihr Interesse.

Das erste Treffen der Arbeitskreise musste coronabedingt abgesagt werden. Ab dem 10. Juni dürfen sich bis zu 75 Menschen in Innenräumen zu einer Versammlung treffen. Unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist das nächste Treffen am Mittwoch, 10. Juni, um 18.30 Uhr in der Schackberghalle. Auch Interessenten, die beim ersten Treffen nicht dabei waren, können sich mit ihren Ideen einbringen, sagt Ortsvorsteher Christoph Steinmetz.