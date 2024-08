Serie Zukunftscheck 2030 Mosel-Metro in Bernkastel-Kues? Wie die Stadt noch attraktiver werden könnte

Er stammt aus der Pfalz, hat aber Bernkastel-Kues in sein Herz geschlossen und lebt schon 15 Jahre hier. Der 59-jährige Matthias Vollet ist Leiter der Volkshochschule und Geschäftsführer der Akademie Kues. Er kennt sich in Bernkastel-Kus aus und hat Kontakt zu vielen Bürgern. Wie könnte Bernkastel-Kues im Jahr 2030 aussehen? Was sollte sich verändern? Diese Fragen beantwortet er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.