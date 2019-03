() Zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts haben Vertreter der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und der Gemeinde Morbach Bürger der Ortsbezirke Hoxel, Morscheid-Riedenburg und Wolzburg im Rahmen des Projekts „Zukunfts-Check-Dorf“ informiert.

Am Dienstag, 14. Mai, startet um 19 Uhr die Auftaktversammlung zu dem Projekt. In den Ortsbezirken wurde im August 2016 eine Dorfmoderation abgeschlossen, die in das Projekt mit einfließen kann.