Mitarbeiter infiziert : Zulassungssstelle wegen Covid-19-Fall geschlossen

Bernkastel-Wittlich Die KFZ-Zulassungsstelle in Wittlich musste am Donnerstag nach Bekanntwerden eines Covid-19-Falls in den Reihen der Mitarbeiter kurzfristig geschlossen werden.

Die KFZ-Zulassungsstelle in Wittlich musste am Donnerstag nach Bekanntwerden eines Covid-19-Falls in den Reihen der Mitarbeiter kurzfristig geschlossen werden. Die betroffene Person sei zuletzt im Lauf der vergangenen Woche in der Zulassungsstelle eingesetzt gewesen, so die Kreisverwaltung. Die in der Kontaktnachverfolgung identifizierten Menschen seien häuslich isoliert worden, eine Reihentestung veranlasst worden. Mit Blick auf die Bürger, die die Zulassungsstelle in der vergangenen Woche aufgesucht hatten, mussten wegen der lediglich kurzen Aufenthalte der Kunden in den Räumen und der Schutzvorkehrungen für die Kontaktnachverfolgung keine Maßnahmen ergriffen werden. Bis zum Auslaufen der Quarantäne in der kommenden Woche ist die Zulassungsstelle in Wittlich geschlossen. Kunden mit bestehenden Terminen wurden - sofern Kontaktdaten bei der Anmeldung hinterlegt wurden - bereits über die Schließung und über die verschiedenen Ausweichmöglichkeiten informiert. So können Zulassungsvorgänge nach vorheriger Terminvereinbarung über die Außenstellen in der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues und der Gemeindeverwaltung Morbach abgewickelt werden. Eine Terminvereinbarung mit der Außenstelle in Bernkastel-Kues ist online unter www.bernkastel-wittlich.de/termine oder telefonisch unter Telefon 06531/54-250 möglich. Bürger, die die Außenstelle in Morbach aufsuchen möchten, werden gebeten, einen Termin unter Telefon 06533/71-203 zu vereinbaren. Auch wird nochmals darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Zulassungsvorgängen online erledigt werden können.