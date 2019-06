Tradition : Attraktives Handwerk und Kunst erleben

THALFANG Zum 25. Mal: Thalfang wird am 21. Juli mit 130 Ausstellern zum Besuchermagnet.

Kommen, schauen, mitmachen, so ist der Kunst-Handwerkermarkt in Thalfang konzipiert, der am 21. Juli zum 25. Mal zu erleben ist. Mit 130 Ausstellern werden der Ortskern und seine Nebenstraßen zu einer einzigen Erlebniszone. 25 Anbieter sind neu dabei.