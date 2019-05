Freizeit : Zum 25. Mal in Thalfang: Kunst und Handwerk

Thalfang Kunst und Handwerk erleben heißt es am Sonntag, 21. Juli, in Thalfang. Dann veranstalten die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und die Ortsgemeinde Thalfang zum 25. Mal ihren traditionellen Kunst-Handwerkermarkt.

Rund 120 Aussteller, darunter 20 Erstaussteller, haben sich bereits zu dem Markt, der einer der größten in der Region Trier ist, angemeldet. Bei der Auswahl der Aussteller legen die Organisatoren stets großen Wert auf die Qualität. Als Ehrengast wird die rheinland-pfälzische Milchkönigin Katharina Weber gemeinsam mit dem Schirmherrn Manfred Zelder, dem Vizepräsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, den 25. Kunst-Handwerkermarkt um 11 Uhr feierlich am Villeneuver Platz eröffnen.