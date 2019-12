Tradition vor Weihnachten : Jesus-Christ-Birthday-Party mit kleiner Änderung

Mehr als 2000 Gäste haben im vergangenen Jahr zum 25. Mal in der Nacht auf Heiligabend in der Kröver Weinbrunnenhalle bei der Jesus-Christ-Birthday-Party gefeiert. In diesem Jahr steht die Party am 23. Dezember wieder an. Foto: Holger Teusch

Kröv Zum 26. Mal wird am 23. Dezember in Kröv die Jesus-Christ-Birthday-Party gefeiert. Auf einen sonst immer angebotenen Service müssen die Gäste in diesem Jahr allerdings verzichten.

Von Petra Willems

Die Mitglieder und Helfer vom Jugendclub Kröv (JCK) sind ein eingespieltes Team, wenn es um die Organisation der Jesus-Christ-Birthday-Party am 23. Dezember geht. Zum 26. Mal wird in diesem Jahr in der Weinbrunnenhalle gefeiert. „Es ist alles so geplant wie im vergangenen Jahr“, sagt Ben Schotman vom Orga-Team des JCK. Zumindest fast alles, wie er ergänzt. „Außer, dass wir in diesem Jahr keinen Shuttle-Service haben.“ Grund dafür sei, dass die Moselbahn, mit denen der JCK sechs Jahre lang zusammengearbeitet hat, derzeit eine hohe Auslastung hat und den Shuttle nicht mehr übernehmen könne. Die Suche nach Ersatz sei leider erfolglos geblieben. „Wir haben viele Unternehmen angeschrieben, aber nichts gefunden“, sagt Schotman. „Deshalb fällt das dieses Jahr leider flach.“

Info Wieder Party im Sommer Im vergangenen Jahr feierter der Jugendclub Kröv erstmals im Sommer an zwei tagen eine Party am Moselufer. Rave’n’Riesling und Rock the River hießen die Party, die auf dem Parkplatz hinter der Weinbrunnenhalle am zweiten Juli-Wochenende gefeiert wurden. Im nächsten Jahr soll es eine Wiederholung der Events geben, wie Daniel Martini sagt. „Aber ein Wochenende später“, weil zu viele Veranstaltungen in der nahen Umgebung an diesem Wochenende sind. „Es waren trotzdem knapp 500 Leute jeden Abend da“, sagt Martini, „wir hatten nur positives Feedback bekommen. Die Leute hatten Spaß, das war das Wichtigste.“

Bisher waren zwischen Bullay und Osann-Monzel beziehungsweise Wittlich immer sieben bis acht Busse eingesetzt, die rund 1000 Menschen kostenlos zur Party und wieder nach Hause gefahren haben.

Man sei aber mit der Kreisverwaltung in Kontakt getreten und habe darum gebeten, dass diese die Taxi-Unternehmen informiert, damit eventuell mehr Fahrer für zusätzliche Fahrten bereit stehen. In der Nähe der Halle habe man außerdem eine Taxi-Station geplant. wie JCK-Vorstand Daniel Martini sagt.

Wie gehabt wird wieder DJ Carnage aus Trier für Musik sorgen – zum 15. Mal in diesem Jahr, unterstützt wird er von DJ Sh!t aus Luxemburg.

Da seit einiger Zeit in der Weinbrunnenhalle eine Postfiliale ist, wurden zudem einige Theken zusammengelegt. „Es passen aber weiterhin 1500 Leute zeitgleich in der Halle sein“, sagt Daniel Martini. Insgesamt erwarten die Organisatoren über den Abend verteilt wieder rund 2200 Gäste.