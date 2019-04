Internationale Firmen, höhere Nettogehälter und gute Sozialleistungen. Das sind die Pluspunkte, die von Grenzgängern für eine Beschäftigung in Luxemburg angeführt werden.

Dennoch gibt es vieles zu beachten, wenn Jobsuchende den Schritt über die Grenze wagen möchten. Die Berater des European Employment Services (EURES) geben bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 16. Mai, um 15 Uhr in der Agentur für Arbeit in Bernkastel-Kues (Schulstraße 1) Tipps zur Bewerbung in Luxemburg und klären über Besonderheiten von Grenzpendlern auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.