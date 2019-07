Integration : Zum Einbürgerungstest anmelden

Traben-Trarbach Die Volkshochschule Traben-Trarbach bietet in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Einbürgerungstests an. Im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens müssen die Teilnehmer einen Nachweis über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland erbringen.

Mit dem Einbürgerungstest sollen diese Kenntnisse nachgewiesen werden. Bei diesem Test handelt es sich um einen Multiple-Choice-Test, der pro Frage vier Antwortmöglichkeiten vorgibt, von denen jeweils nur eine richtig ist. Wer auf dem Prüfungsfragebogen 17 von 33 Fragen richtig angekreuzt hat, hat den Test bestanden. Der Test kann unabhängig davon abgelegt werden, ob zuvor ein Einbürgerungskurs besucht worden ist; er kann auch wiederholt werden.

Wie im vergangenen Jahr, wird dieser Test von der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach angeboten. Der nächste Test findet am Donnerstag, 29. August, um 8.30 Uhr, im Verwaltungsgebäude II, Brückenstraße 11, 56841 Traben-Trarbach statt.

Die Gebühr beträgt 25 Euro. Wer Interesse hat, wird gebeten, sich bis zum 1. August anzumelden.