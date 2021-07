Lersermeinung : Hühner gackern, bevor das Ei gelegt ist

Gewerbegebiet

Wie schön, Herr Braun stimmt mir also zu, dass er bei anderen, nicht unerheblichen Flächenversiegelungen, seine Stimme nicht zum Protest erhoben hat. Falsch ist allerdings seine unbewiesene Behauptung, nur Bewohner von Maring-Noviand dürften sich zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet äußern. Davon war nie die Rede, lediglich davon, wie vehement sich offensichtlich nicht direkt betroffene VG-Mitbürger zur Meinungsäußerung berufen fühlen. Und das, bevor der Gemeinde Maring-Noviand das „G“-Merkmal zugewiesen ist. Dieses ist aber Grundvoraussetzung dafür, dass im Flächennutzungsplan das zur Rede stehende Gelände überhaupt als Gewerbefläche ausgewiesen werden darf. Hier gackern die Hühner, bevor das Ei gelegt ist.

Apropos Flächenversiegelung – wie groß ist eigentlich die Fläche, die in Zeltingen-Rachtig für Wohnmobil-Stellplatz, Parkplätze, Minigolf etc. direkt an der Mosel versiegelt wurde? Eine Fläche, die der Mosel immer wieder als Überflutungsmöglichkeit dient.