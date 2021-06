Leserbrief : Nur aus Eigennutz

Bauprojekt

Ich finde es schon mehr als traurig, so etwas mal wieder sehen und anhören zu müssen. Ich finde es deshalb nicht mehr als unwürdig, wenn man als neutraler Bürger solche Machenschaften miterleben muss. Das Projekt kann für meine Begriffe zum Wohle aller Anwohner nicht einfach so durchgezogen werden. Wird nicht auch der Wohnwert der Einfamilienhäuser für deren Besitzer einfach so herunter gesetzt und deren Vermögen so einfach gemindert, nur damit ein einzelnes Ratsmitglied seine Interessen vermarkten und durchsetzen kann?