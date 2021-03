Geschichte : Die Darstellung greift zu kurz

Geschichte

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Leserbrief von Franz-Josef Schmit aus Wittlich im TV vom 20./21. Februar 2021 die Meinung von Simone Krafft:

Scheinbar hat Herr Schmit weder den Artikel von Myriam Kessler noch meinen Leserinnenbrief richtig gelesen. So suggeriert er, Frau Kessler habe sämtliche von ihm in seinem Brief genannten Details in ihren Artikel mit einbezogen. Den aufmerksamen Leser*innen wird nicht entgangen sein, dass in jenem Artikel von Frau Kessler nichts dergleichen zu lesen war.

Abgesehen davon ging es in meinem Brief auch nicht um meine Vorstellungskraft hinsichtlich der Tatsache, dass viele jüdische Mitbürger*innen mit den Verkaufserlösen ihres Hab und Gutes sich die Flucht leisten konnten, es ging darum, dass ich es schlichtweg falsch finde, dies als Vorteil darzustellen, wie es in Frau Kesslers Artikel geschehen ist.

Herr Schmit beschreibt, wie die „Arisierungen“ in Wittlich vonstatten gingen, belässt es aber bei dieser Beschreibung und tut so, als sei damit alles in bester Ordnung. Ist es aber nicht, da Geschichtsbewusstsein eben gerade darin besteht, Fakten einordnen, bewerten und beurteilen zu können.

In Herrn Schmits Brief ist davon nichts zu bemerken, eher im Gegenteil. Seine Darstellung greift zu kurz und rechtfertigt Naziunrecht unzulässigerweise mit Nazirecht. Der Tenor seines Briefes „So-war- nun-mal-die-(Gesetzes-)lage-damals“ trägt nicht dazu bei, historische Sachverhalte angemessen zu interpretieren und aufzuklären.