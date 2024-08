Schulstart in Rheinland-Pfalz So beliebt sind die Schulen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Volles Haus: Die Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Morbach und Salmtal haben seit Jahren quasi Vollbelegung in den fünften Klassen und mussten sogar zeitweise Schüler abweisen, weil sie maximal 112 Schüler in vier Klassen aufnehmen dürfen (siehe Info). Auch in diesem Jahr zeigen die von der Kreisverwaltung veröffentlichten Zahlen: Die beiden Integrierten Gesamtschulen haben alle Plätze für Fünftklässler belegt.