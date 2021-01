Geschichte : Erde rutscht, Bürger klagen

Bernkastel-Wittlich (ca) Ein Blick in alte TV-Ausgaben bringt Themen zum Vorschein, die im Kreis vor Jahren aktuell waren:

Berg in Bewegung: Nach einem Erdrutsch Ende Dezember wurden im Januar 2001 die Bundesstraße 53 zwischen Bernkastel-Kues und Graach sowie der parallel dazu verlaufende Weinbergsweg (Alter Graacher Weg) gesperrt. Eine Stützmauer war gebrochen, die an die Bundesstraße angrenzt. Vermutlich wegen starker Niederschläge waren Geröllmassen auf einer Fläche von der Größe eines halben Fußballfeldes ins Rutschen gekommen und hatten jede Menge Weinstöcke unter sich begraben. Auch der moselseitige Radweg musste gesperrt werden, denn die Leitplanke bot nicht den nötigen Schutz für weiter herabfallende Felsbrocken und Schuttabgänge. „Dass hier keiner zu Schaden kam, grenzt an ein Wunder“, sagte Helmut Kaspar, damals Leiter der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Die B 53 sei normalerweise eine viel befahrene Straße. Doch habe sich an diesem Tag Hochwasser und der dadurch bedingte geringe Autoverkehr als Schutz erwiesen.