Ortsgestaltung : Zusätzliche Parkflächen in Morbach

50 neue Parkplätze in Morbach Morbach cst Die Gemeinde Morbach geht aktiv gegen den Mangel an Parkplätzen vor. Im Gerberweg hat die Gemeinde eine geschotterte Fläche, die bis vor einiger Zeit noch von einem Autohändler genutzt wurde, als Parkfläche freigegeben. Zwischen 40 und 50 Fahrzeuge haben darauf Platz, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Gedacht sei die neue Parkmöglichkeit mit nur kurzen Gehzeiten bis ins Zentrum insbesondere für die Angestellten in den Morbacher Betrieben. Wenn diese dort ihre Fahrzeuge abstellen, fänden die Kunden bessere Parkmöglichkeiten direkt vor den Geschäften, Cafés, Arztpraxen und Betrieben, hofft der Bürgermeister. Foto: Christoph Strouvelle