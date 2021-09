Zusammenlegung : Landwirtschaftskammer schließt Standorte Trier und Wittlich für Neubau in Bekond - Was das für alle Seiten bedeutet

Foto: LWK RLP

Bekond/Trier/Wittlich Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird in Bekond in der Verbandsgemeinde Schweich eine neue Dienststelle bauen. Dafür werden die beiden Standorte Trier und Wittlich aufgegeben und am neuen Standort zusammengeführt - eine Sparmaßnahme.

Aus zwei mach eins: Die Landwirtschaftskammer (LWK) Rheinland-Pfalz will die beiden Standorte Trier und Wittlich aufgeben und an einem neuen Standort zusammenfassen. Dazu wird die Bauernkammer in Bekond in der Verbandsgemeinde Schweich eine neue Dienststelle bauen. Die Gründe dafür erklärt Heiko Schmitt, Pressesprecher der Kammer: „Wir wurden schon vor ein paar Jahren durch den Landesrechnungshof angewiesen, sparsamer zu wirtschaften.“ Die Landwirtschaftskammer unterhalte entlang der Mosel aktuell drei Dienststellen: Trier, Wittlich und Koblenz. Während die Rebfläche im Anbaugebiet Mosel nur noch knapp 9000 Hektar umfasse, gebe es für Rheinhessen mit 26 000 Hektar und für die Pfalz mit 23 000 Hektar Rebfläche dagegen nur eine Dienststelle.

Der neue Standort in der georgraphischen Mitte soll Geld sparen

Schmitt: „Deshalb ist die Entscheidung gefallen, Trier und Wittlich in der geografischen Mitte an einem neuen Standort zusammenzufassen.“ Zudem trage die zunehmende Digitalisierung dazu bei, dass Besuche in den Dienststellen vor Ort immer seltener notwendig werden. Anträge würden immer häufiger online gestellt und bearbeitet, erklärt Schmitt, „die Anstellungen zur Qualitätsweinprüfung sowie Verkostungen zur Landesweinprämierung mal ausgenommen“.

An ihrer Dienststelle in der Friedrichstraße in Wittlich ist die Landwirtschaftskammer nur Mieter. Der Standort in Trier, wo die LWK Eigentümerin ist, soll verkauft werden. Foto: Klaus Kimmling

Durch die Zusammenfassung der beiden Standorte könne die Kammer jährlich 250 000 Euro sparen, sagt Schmitt. Doch bevor Kosten eingespart werden können, muss erst mal kräftig investiert werden: Der zweigeschossige Neubau in Bekond, der auf 1600 Quadratmetern bis zu 50 Mitarbeitern Platz bieten soll, werde „einen siebenstelligen Betrag“ kosten, wie Schmitt erklärt. Derzeit laufe das Vergabeverfahren für die Planung, das Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein soll. „Erst danach können konkrete Aussagen zu den Baukosten und Details zur Beschaffenheit des Neubaus getroffen werden.“

Die Anforderungen an eine Dienststelle der Landwirtschaftskammer sind vielfältig. Schmitt: „Wir brauchen Sensorikräume, Kühlräume, Sitzungsräume, einen Annahmebereich und vieles mehr.“ Das lasse sich im Bestand nur mit hohem Aufwand realisieren. Ein Neubau in Bekond biete die Chance, alle Anforderungen in einem modernen und energetisch zeitgemäßen Bau zu vereinen.

Spatenstich ist für 2022 geplant, der Umzug für 2023

Die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land und das Haus der Landwirtschaftskammer in der Gartenfeldstraße in Trier. Foto: TV/Verona Kerl

Schmitt: „Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr bis Mitte 2022 den Spatenstich durchführen.“ Ende 2023 will man in Bekond einziehen. Günther Schartz (Landrat Kreis Trier-Saarburg), der von Schmitt als der „Ideengeber“ des neuen Standorts bezeichnet wird, freue sich, dass sich die Landwirtschaftskammer „mit dem Neubau nicht in der Stadt, sondern auf dem Land ansiedelt“ und damit zur weiteren Entwicklung der Infrastruktur vor Ort beitrage. Die Entscheidung der Kammer sei für alle eine Win-win-Situation. Schartz: „Der ländliche Raum, die Region und schließlich die Landwirtschaftskammer profitieren davon.“

Der Bekonder Ortsbürgermeister Andreas Müller ist ebenfalls von der Wahl des Standortes überzeugt: „Wir bilden hier die ganze Bandbreite der Landwirtschaft ab: Weinbau, Obstbau, Ackerbau und Viehzucht werden bei uns im Ort betrieben. Bekond liegt im Herzen zwischen Trier und Wittlich, und es freut uns sehr, dass sich die Kammer für Bekond entschieden hat.“ LWK-Pressesprecher Schmitt: „Wir gehen mit dem Umzug aus den Städten dorthin, wo die Betriebe sind.“

Mitarbeiter Auf absehbare Zeit will die Kammer auch Personal abbauen und vier von rund 40 Arbeitsplätzen einsparen. Schmitt spricht da von einer „kleinen Reduktion“, wobei Stellen nach der Verrentung von Mitarbeitern nicht mehr nachbesetzt werden sollen. Kündigungen soll es demnach nicht geben. Zur künftigen Leitung der neuen Dienststelle will sich die Kammer derzeit auf Anfrage unserer Zeitung noch nicht äußern.

Trier und Wittlich Das kammereigene Gebäude in Trier soll an die dort ansässige Verbandsgemeinde Trier-Land verkauft werden, während die Räumlichkeiten in Wittlich lediglich angemietet sind. Auch die Mieter der Kammer in Trier müssen sich nun anders orientieren: Dazu gehören der Kreisbauern- und Winzerverband Trier-Saarburg, die Gebietsweinwerbung Moselwein e.V. und der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Großer Ring Mosel-Saar-Ruwer. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. , der bislang ebenfalls in dem Gebäude in Trier Mieter war, überprüft für seinen Kreisverband Trier-Saarburg, ob ein Bau in Bekond ebenfalls möglich sein wird. Der Bauern- und Winzerverband Bernkastel-Wittlich werde „zu Hause in Wittlich“ bleiben, wie Bauernchef Manfred Zelder erklärt. Per Vorstandsbeschluss bleibe der Verband in der angemieteten Immobilie in der Friedrichstraße.