Verwaltung : Zusammenarbeit von drei Landkreisen wird finanziell belohnt

Mainz/Bernkastel-Wittlich Innenminister Roger Lewentz hat den drei Landkreisen Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel einen Förderbescheid für das interkommunale Kooperationsprojekt „Eifel-Mosel-Hunsrück“ in Höhe von 673 000 Euro überreicht.

Der Bescheid wurde von Landrat Manfred Schnur (Cochem-Zell) im Beisein seiner Amtskollegen Julia Gieseking (Vulkaneifel) und Gregor Eibes (Bernkastel-Wittlich) in Cochem entgegen genommen. Im Rahmen der Kooperation wollen die drei Landkreise zukünftig eng in den Bereichen Digitalisierung und Software-Nutzung sowie im Personalbereich zusammenarbeiten.

Die Landesregierung hatte sich vor gut einem Jahr mit den Koalitionsfraktionen sowie der CDU-Landtagsfraktion und den kommunalen Spitzenverbänden auf weitere Schritte in der Kommunal- und Verwaltungsreform verständigt. Bei der Digitalisierung der kommunalen Verwaltung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit auf der Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise werden in einem ersten Schritt drei Modellprojekte ins Leben gerufen. Neben dem Projekt „Eifel-Mosel-Hunsrück“ gibt es noch ein Kooperationsprojekt in der Vorderpfalz und ein weiteres in Vorbereitung in der Südwestpfalz. Die Modellprojekte werden wissenschaftlich begleitet.