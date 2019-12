Verkehr : Zu viele Lastwagen in Wolf

Zu viele Lastwagen in Wolf

Traben-Trarbach/Wolf Die alte Wolfer Brücke ist eigentlich nicht für den Schwerlastverkehr gedacht. Trotzdem fahren viele Brummis darüber. Das ärgert die Anwohner. Der Bürgermeister fordert Polizeikontrollen.

Um die Verkehrssituation im Raum Traben-Trarbach zu verbessern, wurde vor wenigen Jahren die neue Wolfer Brücke gebaut, über die die B 53 von der Eifel auf die Hunsrückseite geführt wird. Sie verläuft nur etwa einen Kilometer von der „alten“ Wolfer Brücke entfernt. Das bringt grundsätzlich besonders den Orten Rißbach, Traben und auch Wolf eine Verkehrsentlastung, auch – und vor allem – vom Schwerlastverkehr. Aber offenbar nicht immer, wie TV-Leser Achim Ochs feststellt. Er wandte sich an unsere Zeitung, weil er immer wieder schwere LKW beobachtet, die die alte Wolfer Brücke befahren. „Die Brücke war immer bis zwölf Tonnen freigegeben und die LKW sollen eine Umleitung über Mont Royal fahren. Aber das tun nicht alle, obwohl die Brücke für die schweren LKW gesperrt ist. Da fahren wesentlich schwerere LKW mit Aufleger bis zu 38 Tonnen,“ sagt Ochs, der sich auch um den Erhaltungszustand der Brücke sorgt. Er fordert eine zusätzliche Ausschilderung und die Anbringung von Warnblinkern, die schwere LKW davon abhalten sollen, die Brücke zu überfahren.

Der TV hat bei zuständigen Landesbetrieb Mobilität in Trier nachgefragt. Gabriele Jentes von der Pressestelle kommentiert den Zustand der Wolfer Brücke: „Eine Sanierung der Moselbrücke Wolf im Zuge der K 102 ist derzeit nicht vorgesehen. Gemäß der letzten Prüfung im Jahre 2018 erhielt das Bauwerk die Note 3,0. Die Schäden beziehen sich in erster Linie auf kleinere Betonabplatzungen und Schäden im Fahrbahnbelag, welche keinen Einfluss auf die Standsicherheit haben und nur geringfügig die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Der Zustand beziehungsweise die Zustandsnote des Bauwerks hat sich seit 2006 nicht verändert.“