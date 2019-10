Tourismus : Ein Berg voller Herausforderungen

Erbeskopf Der Zweckverband Erbeskopf tagt im Hunsrückhaus und stimmt dem Kooperationsvertrag mit dem Land zu. Für die Sommerrodelbahn ist ein Nachfolger in Sicht.

Das Hunsrückhaus gehört ursprünglich dem Zweckverband, dem der Landkreis und die beteiligten Gemeinden angehören. Es war als Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte konzipiert, ist aber seit Eröffnung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald vor vier Jahren auch offizielles Nationalparktor. Das Land Rheinland-Pfalz, Betreiber des Nationalparks, hatte unlängst eine neue Dauerausstellung finanziert und will sich auch beim Hunsrückhaus beteiligen. Deshalb mussten spezielle Kooperationsvereinbarungen verhandelt und vertraglich geregelt werden. Nach einer längeren nicht-öffentlichen Sitzung wurde beschlossen, dem zwischenzeitlich ausgearbeiteten Kooperationsvertrag zuzustimmen. Wie der stellvertretende Verbandsvorsteher, der Morbacher Bügermeister Andreas Hackethal, dem TV erläutert, hängen viele Details mit diesem Vertrag zusammen. So gehe es unter anderem auch um die Nutzungsrechte für die Räume, die Gestaltung des Außengeländes, die Öffnungszeiten und das gastronomische Angebot. Dazu zählen auch Flächennutzungsverträge, Gestattungsverträge und die Verteilung der Aufgaben, eine Herausforderung für einen Juristen. Hackethal: „Das muss alles juristisch neu geregelt werden.“Nach dem grünen Licht aus den Reihen des Zweckverbandes liegt es nun am Verbandsgemeinderat Thalfang, der in einer seiner nächsten Sitzungen diesen Kooperationsvertrag befürworten muss. Thalfang - in dessen Gemarkung der Erbeskopf liegt - stellt traditionell auch den Vorsteher des Zweckverbandes, den es in dieser Sitzung zu wählen galt. Diese Wahl wurde aber vertragt, da der Bürgermeisterposten der Verbandsgemeinde vakant ist und dieser erst noch gewählt werden muss. Der ehemalige Bürgermeister der VG Thalfang, Marc Hüllenkremer, wurde wegen „dauernder Dienstunfähigkeit“ in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Für die Übergangszeit hat die Versammlung Hackethal als Stellvertreter im Amt bestätigt.