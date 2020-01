Abfall : Zweckverband warnt vor falschen Müll-Sheriffs

Bernkastel-Wittlich Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen in der Region Telefonanrufe erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass ihre Abfallbehälter falsch befüllt seien und daher in den kommenden Tagen eine Kontrolle vor Ort durchgeführt werde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da die Nummer des Anrufers nicht angezeigt wird, ist eine Rückverfolgung nicht möglich. Der A.R.T. weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um Anrufe durch Mitarbeiter des Zweckverbands handelt. Kontrollen der Inhalte von Abfallbehältern werden durch den A.R.T. in dieser Form nicht durchgeführt.