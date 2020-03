Kinderbeuern/Bengel Zwei Baustellen an Straßen im Alftal gibt es bereits – ab Mai könnte eine weitere mit Vollsperrung dazukommen.

Die Fahrbahn ist schon lange in einem schlechten Zustand. Nun soll die Bundesstraße 49 zwischen den Orten Bengel und Kinderbeuern erneuert werden. Geplant sind ein komplett neuer Asphaltoberbau und der Einbau eines Ölabscheidesystems. Außerdem soll am Ortsrand von Kinderbeuern eine Überquerungshilfe für Fußgänger geschaffen werden, was vor Ort sicher begrüßt wird.