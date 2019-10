Kommentar : Zwei, die sich ergänzen

Kröv hat den Nacktarsch, Traben-Trarbach die Jugendstilvillen. Kröv hat das Internationale Trachtentreffen, Traben-Trarbach den unterirdischen Mosel-Wein-Nachts-Markt. Kröv hat eine der schönsten Veranstaltungshallen an der Mosel und einen Ferienpark, Traben-Trarbach hat Vier-Sterne-Hotels.

Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Marketingstrategie sind also sehr gut. Allerdings ist noch eine entscheidende Frage zu klären und die lautet: Wer macht was? Welche Aufgaben konkret übernimmt das Büro des Tourismuszweckverbandes. Was bleibt in der Verantwortung der örtlichen Tourist-Informationen? Wie erfolgt die gegenseitige Kommunikation? Weniger problematisch dürfte sein, einen zugkräftigen Namen zu finden.