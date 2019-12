Energiepolitik : Zwei ehrenamtliche Klimaschutzpaten in Bausendorf

Bernkastel-Wittlich/Bausendorf Im Rahmen des Projektes „Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten (Klikk aktiv)“ unterstützt die Energieagentur Rheinland-Pfalz kleine Gemeinden in Sachen Klimaschutz und Energiewende.

Britta Knappstein, von Beruf Diplom-Ingenieurin für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, und Manuel Klingeler, Berufssoldat und gelernter Energieanlagenelektroniker, möchten in ihrer Gemeinde Projekte anstoßen. In der VG Traben-Trarbach gibt es eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Klimaschutzpaten. Zeljko Brkic, Projektmitarbeiter der Energieagentur Rheinland-Pfalz, ist über die hohe Konzentration von Klick-aktiv-Kommunen in der VG erfreut: „Von insgesamt zehn Kommunen in der Pilotregion Mittleres Moseltal sind sechs aus dieser Verbandsgemeinde, davon drei aus dem Alftal.“ Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen sowohl bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten im investiven Bereich als auch bei den Kampagnen.