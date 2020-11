Kriminalität : Zwei Frauen stehlen Geldbörse in Morbacher Supermarkt

Foto: Fritz-Peter Linden

Morbach In der Lidl-Filiale Morbach ist es am Samstag gegen 11 Uhr zu einem Taschendiebstahl gekommen. Das berichtet die Polizei am Montag. Bisher unbekannte Täter nutzten einen Moment der Unachtsamkeit, entnahmen die Geldbörse aus einer Handtasche und verließen das Geschäft.

