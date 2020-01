Politik : Zwei gehen und zwei wollen bleiben

Bernkastel-Wittlich Die Landtagswahl 2021 wirft ihre Schatten voraus. Der TV hat die Abgeordneten nach ihren Plänen gefragt.

Der rheinland-pfälzische Landtag wird im kommenden Jahr neu gewählt. Der Wahlkampf hat indes bereits begonnen. Nachdem der Eifeler Landwirt Michael Billen (CDU) am Wochenende seinen Rückzug zum Frühjahr bekanntgegeben hat (der TV berichtete am 13. Januar), die Wittlicher Landtagsabgeordnete Elfriede Meurer (61, CDU) ebenfalls nicht mehr kandidieren will und Dennis Junk (CDU), Bürgermeister der VG Wittlich-Land, seine Kandidatur im Wahlkreis 22 (Wittlich) gekündigt hat (der TV berichtete am 9. Januar), hat der TV die übrigen Abgeordneten nach ihren Plänen gefragt.