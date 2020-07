Zell : Zwei Jugendliche randalieren mit Leitpfosten

Zell Zu einer Sachbeschädigung an einem in der Marienburgstraße in Zell (Kaimt) geparkten Auto kam es am Samstag, 18. Juli, gegen 0.50 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Durch die unbekannten Täter wurde ein Seitenspiegel des Wagens stark beschädigt. Zeugen hatten zudem beobachtet, dass es sich bei den Tätern um zwei männliche Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren handelte und dass die beiden Täter schon längere Zeit in der Ortschaft randalierten.

Einer der Täter habe ein weißes T-Shirt getragen. Beide Jugendlichen hätten einen Leitpfosten bei sich getragen. Mit diesem Leitpfosten habe einer der beiden Täter mehrmals gegen eine Straßenlaterne auf dem Fußweg zwischen der Marienburgstraße und Marientaler Au in Zell (Kaimt) geschlagen.

Anschließend seien die beiden Täter auf die Straße Marientaler Au in Richtung Bullay geflüchtet. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.