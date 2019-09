Fahrzeuge : Zwei Kröver Traktorfreunde im Fernsehen

Kröv Mehr als 90 Jahre hat er schon auf dem Buckel und ist immer noch einer der schnellsten. Er kann über die Straßen brausen – und gleichzeitig Äcker pflügen: Mit 80 km/h ist der Citroën Autotraktor (Baujahr 1925-26) einer der schnellsten.

„Die Autos wurde damals umgebaut von Auto auf Traktoren für die Landwirtschaft“, erklärt Siggi Schneiders. „Die ersten Citroën habe ich vor rund 40 Jahren in der Schweiz gesehen. Ich war sofort begeistert!“ Auch der Opel P4 sei zu Traktoren umgebaut worden. „Davon gibt es aber noch mehrere.“ Einen davon habe sein Zwillingsbruder Achim in den 1990er Jahren in der ehemaligen DDR entdeckt und mit an die Mosel gebracht. Auch dieses landwirtschaftliche Fahrzeug aus dem Jahr 1936 (40 km/h) wird im SWR-Fernsehen zu sehen sein.