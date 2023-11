Nicht nur die erste Beigeordnete kandidiert Bürgermeisterwahl in Kröv: Zwei Kandidaten stellen sich auf

Die Wahlfrist ist abgelaufen – in allerletzter Minute haben in Kröv ein Bürger und eine Bürgerin ihre Kandidatur um das Amt des Ortsbürgermeisters erklärt. Desiré Beth und Werner Michael Esser werden bei der Wahl antreten, jeweils als Einzelkandidaten, also nicht als offiziell Nominierte einer Partei.