Grabungen beendet : Zwei leere Gräber, ein Tunnel von Plünderern und viele offene Fragen

Wittlich Ein Archäologenteam hat in Wittlich nahe der Autobahn nach Hügelgräbern gesucht und ist dabei sogar auf mehr als das gestoßen. Aber wie ist dort der aktuelle Stand? Der Volksfreund hat nachgefragt.

Große Hoffnungen hatte Archäologe Dr. Lars Blöck gemeinsam mit seinem Team, als die Grabungen nahe der Autobahn 1 bei Wittlich begannen. Und die sollten sich auch teilweise erfüllen – nur eben nicht so ganz. Die Wissenschaftler fanden bei den Arbeiten ein großes und ein kleineres Hügelgrab, allerdings ohne Inhalt. Dafür aber die Reste eines Plünderungstunnels. Das erklärt laut Blöck auch, warum in den beiden Gräbern auch nach rund zwei Monaten Arbeiten nichts gefunden werden konnte. Das war der Zeitraum, der mit der Stadt Wittlich für die Suche vereinbart worden war.

Seit dem 30. November sind die Grabungen abgeschlossen. Enttäuscht darüber, dass sie nichts in den Hügelgräbern finden konnten, ist Blöck aber trotzdem nicht, sagt er selbst. Auch wenn er zu Beginn der Arbeiten sogar eine spektakuläre Blockbergung der Grabkammer für eine Möglichkeit gehalten hatte. Anschließend hätte man die Kammer in Trier in ihre Einzelteile zerlegen und untersuchen können. Aber: „Wir haben mehr gefunden, als wir vorher erwartet haben“, sagt der Archäologe. Nun gilt es, die Funde detailliert in einer Karte festzuhalten und zu dokumentieren.