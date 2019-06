Kultur : Zwei Lesungen im Museum Alte Mühle

Großlittgen Die erste Ausstellung des Jahres 2019 im Museum Alte Mühle der Abtei Himmerod widmet sich dem literarischen Schaffen und Wirken des Himmeroder Zisterzienserpaters und Autors Stephan Reimund Senge, der kürzlich seinen 85. Geburtstag feierte.

Zu sehen sind in der Ausstellung nun erstmals in gesammelter Form sämtliche Originalgrafiken der in Wittlich beheimateten Künstlerin Ursula Hess, mit denen sie über Jahrzehnte die Bücher des schreibfreudigen Mönchs illustriert hat und diesen damit ihr typisches Erscheinungsbild verliehen hat. Nach Stationen in München, Salzburg und Paris hat es die Künstlerin 1965 nach Wittlich verschlagen, wo sie vor allem mit dem prägnanten Erkennungsband an der dortigen Kreissparkasse ebenso in Erscheinung trat wie durch die Ausmalung der Synagoge.