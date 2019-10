Medizin : Zwei neue Chefärzte am Cusanus Krankenhaus

Dr. Uwe Bales-Mann. Foto: TV/Foto: Verbundkrankenhaus

Bernkastel-Kues Neben dem Einzug der Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in den fertiggestellten Neubau (der TV berichtet), wartet die Verbundklinik am Klinikstandort Bernkastel-Kues mit weiteren Neuigkeiten auf: So wurde die akutgeriatrische Station zu einer Hauptfachabteilung erhoben.

Als ihr neuer Chefarzt wurde Volker Pickan berufen, der diesen Bereich seit 2015 gemeinsam mit seinem Team aufgebaut hatte. Die Altersmedizin war bislang Teil der Abteilung für Innere Medizin und erhielt 2016 die offizielle Anerkennung als Schwerpunkt für Akutgeriatrie. Hier werden Patienten fortgeschrittenen Alters aufgenommen, die aufgrund einer akuten Erkrankung oder Verletzung stationär behandelt werden müssen. Neben der Therapie der akuten Beschwerden stehen auch die Förderung und Rückgewinnung von Fähigkeiten für ein möglichst unabhängiges selbstbestimmtes Leben im Fokus.

Chefarzt Volker Pickan übernimmt zeitgleich auch die Leitung der Fachabteilung für Innere Medizin am Cusanus Krankenhaus und folgt damit auf den ausscheidenden Chefarzt Professor Rolf Dein. Dein hatte die internistische Abteilung seit Oktober 2017 geleitet. Diese große Fachabteilung hat ein breites internistisches Leistungsspektrum und verfügt zudem über besondere Expertise in den Bereichen der Diabetologie (mit zertifizierter Fußstation), der Onkologie (onkologische Ambulanz). Innere Medizin und Altersmedizin verfügen in der Klinik gemeinsam über 84 Patientenbetten und behandeln jährlich mehr als 3000 Patienten.

Auch im Bereich der Psychosomatischen Medizin gibt es einen Wechsel. Hier übernahm im Oktober Dr. Uwe Bales-Mann die chefärztliche Leitung. Sein Amtsvorgänger Dr. Joachim Faude hatte diesen Bereich seit 2004 zuerst als Behandlungseinheit innerhalb der Inneren Medizin aufgebaut und ihn seit 2013 als eigene Fachabteilung geleitet.

Die Psychosomatik befasst sich mit den engen Wechselwirkungen zwischen Seele und Körper. Sie bewertet zur Diagnose entsprechender Erkrankungen nicht nur die körperlichen Faktoren, sondern betrachtet auch die psychischen und sozialen Einflüsse. Dr. Uwe Bales-Mann war bereits mehrjährig als stellvertretender Chefarzt in der Abteilung tätig. Für ihn steht die kontinuierliche Fortsetzung der hohen Qualität in der psychosomatischen Patientenversorgung im Fokus. Er freut sich zudem auf die enge Kooperation mit der Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie sowie auf die weiterhin intensive und enge Zusammenarbeit mit den Bereichen der Inneren Medizin und Schmerz­therapie.

Chefarzt Volker Pickan. Foto: TV/Foto: Verbundkrankenhaus