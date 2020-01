Justiz : Zwei neue Gesichter

Kröv/Manderscheid Für die Bezirke Kröv-Bausendorf und Manderscheid wurden Schiedspersonen vereidigt.

Im Rahmen einer Feierstunde wurden Carmen Leyendecker und Rainer Laupichler zu neuen Schiedspersonen für die Schiedsamtsbezirke Kröv-Bausendorf beziehungsweise Manderscheid ernannt. Carmen Leyendecker wird damit zur Nachfolgerin von Nicole Becker und Rainer Laupichler folgt Ilse Marina Schürmann. Als Vertreterin für die Direktorin des Amtsgerichts Ingrid Luther dankte Sarah Weber den ausgeschiedenen Schiedspersonen Ilse Marina Schürmann und Nicole Becker für die jahrelange engagierte, verlässliche und kompetente Wahrnehmung dieses Ehrenamtes, mit dem sie wesentlich zum Rechtsfrieden in ihren Schiedsamtsbezirken beigetragen hätten. „Gerade in hochkonflikthaften Zeiten ist die ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedspersonen für die Gesellschaft und den Rechtsstaat von sehr hoher Bedeutung und daher auch einen besonderen Dank wert“, so Weber. Diesem Dank schlossen sich sowohl Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sowie Fritz Kohl, Erster Beigeordneter der Verbandgemeinde Wittlich-Land an.