Konzert : Zwei Pianisten geben Jazzkonzert

Wittlich (red) Der Jazzclub Wittlich präsentiert in der Konzertreihe „Two in One“ die beiden Pianisten Gregory Burk und Kelvin Sholar am Samstag, 23. November, ab 20 Uhr in der Synagoge Wittlich, Himmeroder Straße 44. Burk, ursprünglich aus Lansing Michigan, studierte an der University of Michigan.

2002 erschien sein erstes Album bei Soul Note. Seit dem sind elf Aufnahme Sessions unter seinem Namen dokumentiert. Greg lebt heute in Rom und ist Professor in Bologna. Sein neues Solo Album „As A River“ befasst sich mit der Erkenntnis, dass es zu einem menschlichen Dasein im Einklang mit einer ausbalancierten Natur keine Alternative gibt. Sholar, in Detroit geboren, spielt neben Bebop und Free Jazz auch Motown. Er hat im Laufe der Jahre viele Auszeichnungen erhalten und mit namhaften Musikern wie Stevie Wonder, Patrice Rushen oder Carl Craig zusammengearbeitet. Eine seiner Stärken ist seine phantasievolle Art, Jazz und technoide Ästhetik zu verbinden. Seine Solo Aufnahme „Selections 1991-2012“ besteht aus original Kompositionen, die seine unterschiedlichen Einflüsse beleuchten. Auf dem Programm des Konzerts stehen Stücke aus den aktuellen Alben der Musiker.