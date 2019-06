Veranstaltung : Zwei Rekorde bei der Weinblütenwanderung

Weinhoheiten auf Wanderschaft: Zur 32. Auflage der Weinblütenwanderung kamen so viele Königinnen wie noch nie. In ihrer Mitte der Vorsitzende des Fördervereins Weinlehrpfad Wintrich, Werner Marginet. Foto: TV/Ulla Wendland

Wintrich 33 Weinhoheiten aus 14 Gemeinden nehmen an der Wintricher Traditionsveranstaltung teil.

So viele Besucher und so viele Weinköniginnen wie noch nie zuvor: Mit diesen beiden Rekordzahlen konnte die 32. Weinblütenwanderung in Wintrich aufwarten. Rund 1100 Gäste aus nah und fern versammelten sich am Anfang des Weinlehrpfades um zum „Großen Herrgott” zu wandern. Der Musikverein Harmonie Wintrich und der Gastverein Bockennauer Dorfmusikanten spielten vor und während der Wanderung.