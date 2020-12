Corona : Zwei Todesfälle und 30 neue Covid-19-Infektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Owen Humphreys

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt wurden über Weihnachten 30 neue Covid-19-Fälle bekannt (an Heiligabend acht, am ersten Feiertag 15, am zweiten Feiertag einen und am Sonntag sechs). Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 1482.

Dem Gesundheitsamt wurde auch der Tod eines 1931 geborenen Covid-19-Patienten sowie einer 1935 geborenen Patientin mitgeteilt.

Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 64,0 am Vortag auf aktuell 61,3.

Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für 20 Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 1260 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 29 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 193 Personen.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden 28 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon ein Patient intensivmedizinisch.