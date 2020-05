Schule : Zwei Schulen suchen Freiwillige

Wittlich Junge Menschen können im Schuljahr 2020/21 an der Wittlicher Kurfürst-Balduin-Realschule plus und am Cusanus-Gymnasium Wittlich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. Die Freiwilligen arbeiten ein Jahr an einer Ganztagsschule mit.



Die Aufgaben als FSJler an der Ganztagsschule sind sehr vielfältig. Start ist der 1. August 2020.