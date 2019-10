Kommunalpolitik : Der Jugendraum für Wehlen rückt näher

Bernkastel-Kues Der Stadtrat Bernkastel-Kues hat über den zweiten Bauabschnitt der Turnhalle Wehlen debattiert – ein Vorhaben in Millionenhöhe. Auch der Hochwasserschutz war ein Thema.

In Bernkastel-Kues rücken weitere Investitionsvorhaben ein Stückchen näher. Der Stadtrat befasste sich in der Güterhalle mit Vorhaben in Millionenhöhe.