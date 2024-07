Schicksalsjahre 1944/45 Als der Krieg in die Region kam: So hat eine heute 90-Jährige die Angriffe auf Trier damals miterlebt

„Ich bin auf unser Gespräch nicht unvorbereitet“, sagt Maria Bastgen schmunzelnd und hat ein paar Bücher unter den Arm geklemmt. Die 90-Jährige, die in Bausendorf lebt, hatte sich auf den Aufruf in unserer Zeitung nach Zeitzeugen der Jahre 1944/45 gemeldet. Unter anderem ist das Buch „Trier in Rauch und Trümmern“ dabei und eine Fibel „Die Feldküchengerichte nach einem orginal Feldkochbuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1941“. Sie macht auf einen Absatz in der Einleitung des Buchs aufmerksam. Darin steht, dass auch die Zivilbevölkerung sparsam kochen solle, so wie die Soldaten an der Front. Offenbar wurde die Bevölkerung schon 1941 auf Nahrungsmangel eingestimmt .