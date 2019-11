Kostenpflichtiger Inhalt: Wittlich/trier : Zwischen afrikanischem Frauenzentrum und Trauerportalen

Der evangelische Kirchenkreis hat sich in Wittlich versammelt. Mit dabei sind (von links) Superintendent Dr. Jörg Weber, Sabine Meckelburg, Vorsitzende des Partnerschaftskreises, Katinka Fries, Referentin für Jugend- und Ehrenamt, sowie Georg Zerbe und Helen Manhart, beide Betreuer im Konficamp am Biggesee, über das auf der Tafel infomiert wird. Foto: Christoph Strouvelle

Wittlich/trier Die Digitalisierung stellt die evangelische Kirche vor neue Fragen, wie sie mit den Veränderungen der Zeit umgehen kann. Bei der Kreissynode des Kirchenkreises Trier in Wittlich gibt Superintendent Jörg Weber einen Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen.

Was ist vor 30 Jahren gewesen? Und was wird in 30 Jahren sein? Mit diesen Fragen, angelehnt an die Maueröffnung 1989, hat sich Superintendent Dr. Jörg Weber in seiner Rede anlässlich der Herbsttagung der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Trier mit 80 Teilnehmern im Pfarr- und Jugendheim Wittlich befasst.

„Wir leben in einer Zeit, die von Veränderung geprägt ist“, sagt er. Dazu gehörten die digitalen Medien und ihre Folgen mit „kommenden Veränderungen, die ich mir nicht vorstellen kann und am Ende auch nicht vorstellen will“. Als Beispiel nennt Weber die zunehmende Anzahl an Menschen, die sich nicht mehr kirchlich bestatten lassen. Gleichzeitig würden digitale Angebote der Trauerbewältigung zunehmen. Menschen zündeten digitale Kerzen in Trauerportalen im Internet, in denen auch Persönliches und Gebete Platz finden. Wie will die Kirche damit umgehen? „Wir sind noch auf der Suche nach Antworten“, sagt der Superintendet. Einerseits sei die Kirche ebenfalls vermehrt digital unterwegs. Einzelne Kirchengemeinden, die Jugendreferentin und der Kirchenkreis seien bereits im sozialen Netzwerk Facebook und auf Instagram aktiv. Andererseits müsse die Kirche in den kommenden Jahren auch Menschen haben, die vor Ort für die evangelische Kirche stehen.

„Ich hätte vor 30 Jahren nicht vorhersagen können, was es heute gibt“, sagt Weber. Zudem verliere die Kirche als Institution an Einfluss. „Es bedeutet, dass die Christen auf die Kraft ihrer Argumente und ihres gelebten Beispiels werden bauen müssen, nicht mehr auf die Kraft der Institution“, sagt er. In Zeiten von Klimaschutz und Fridays for future geht der Kirchenkreis mit Beispiel voran. Die Kirchengemeinden können aus einem 180 000 Euro umfassenden Klimaschutzfonds des Kirchenkreises Zuschüsse für energetische Maßnahmen beantragen, beispielsweise für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Pfarrhäusern.

Neben den zukunftsweisenden Ausblicken des Superintendeten bekommen die 80 Teilnehmer der Synode auch Einblick in aktuelle Projekte. So berichten Helen Manhart und Georg Zerbe aus Konz vom fünftägigen Camp für mehr als 150 Konfirmanten in Olpe am Biggesee. Im Mittelpunkt stand Glaubensarbeit, aber auch Spiel, Sport und Freizeit. Das Besondere an dem Konficamp sei gewesen, dass erstmals fast alle Kirchengemeinden aus dem Kirchenkreis daran teilgenommen hätten, sagt Zerbe, der als Betreuer mit dabei war. Vorher hätten bis zu drei Kirchengemeinden ein solches Camp veranstaltet. Das Schöne für alle Beteiligten sei das Erleben der Gemeinschaft gewesen, sagt Manhart.