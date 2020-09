Umwelt : Solarstrom aus Gielert und Berglicht für den Hunsrück

Gielert/Thalfang Zwischen Gielert und Berglicht sind vorbereitende Bauarbeiten für den Energiepark Gielert mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen angelaufen

(urs) Ein Teil der Komponenten soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen: die auf Gielerter Gemarkung geplante Photovoltaikanlage (PV). Der Wiesbadener Projektentwickler ABO Wind geht davon aus, dass es im Dezember so weit sein wird. Die Anlage mit 2343 Einzelmodulen soll 30 Jahre lang umweltfreundlichen Solarstrom produzieren. Die beiden Windenergieanlagen werden voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Vorarbeiten sind bereits angelaufen: für die Zufahrt und einen Kran-Standort, für die Fundamente und die Kabeltrasse zum Thalfanger Umspannwerk. Eine Windenergieanlage wird sich unterhalb der Landesstraße 155 auf Gielerter Gemarkung drehen. Die zweite dreht sich oberhalb der L155 auf dem Gebiet des „Zweckverbands der 12 Gemeinden“, an dem Gielert mitbeteiligt ist.