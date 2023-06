Essen und Trinken Zwischen Kesten und Zeltingen-Rachtig setzen die Moselochsen und Moseljünger Maßstäbe

Es ist zehn Jahre her, da sorgte der Journalist Jakob Strobel y Serra (Frankfurter Allgemeine Zeitung) mit einem Bericht über die Mosel für viel Aufregung. Er sprach unter anderem von den „Mosel­ochsen“. Die gründeten sich dann auch – in Form von einem guten Dutzend junger Winzerinnen und Winzer, die sich Moseljünger nennen. Ihre bisher größte Tat: Sie kre­ierten 2014 die Riesling-Reise „Mythos Mosel“. Etwa 30 Betriebe laden bis zu drei Gastwinzer ein und präsentieren sich am Wochenende nach Pfingsten den Weinfreunden – in diesem Jahr zwischen Kesten und Zeltingen-Rachtig.