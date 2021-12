Kunst : Zwischen Naturalismus und Abstraktem

Die Künstlerin Astrid Ludwig-Molitor hat ihr Atelier in einem alten Winzerhof in Dhron. Foto: Sandra Blass-Naisar

Neumagen-Dhron Astrid Ludwig-Molitor hat ihr Atelier „Lichtblick“ in Dhron. Wie sie ihre Kunstwerke erschafft und warum ihre Familie dabei eine große Rolle spielt.

Von Sandra Blass-Naisar

Es ist, als ob man eine andere Welt betritt. Eine Welt, in der die Zeit keine Rolle spielt. Und der überflüssige Popanz des Zeitgenössischen auch nicht. Mit einem neugierigen und offenen Lachen öffnet Astrid Ludwig-Molitor die knarrende große Tür des alten Winzerhofs in Dhron. Der kalkige Putz bröckelt, der sandige Boden, die alten Fenster und in sattem Meeresblau gestrichenen Türen erzählen still etwas über das über 100 Jahre alte Gemäuer mit den über viele Jahre liebevoll zusammengetragenen alten Möbeln. Und mittendrin und doch wie in einem Gesamtkunstwerk verwoben großformatige Bilder. „Lichtblick“ hat Astrid Ludwig-Molitor ihr Atelier genannt. Und fürwahr, Lichtblicke sind ihre Kunstwerke, die zum Betrachten, Staunen und Nachdenken einladen.

Auf Einladung der M.A.D.S. Art Gallery in Mailand hat die Künstlerin von der Dhron jüngst an einer internationalen Ausstellung teilgenommen, bei der die Besucher in Corona-Zeiten virtuell ihre Kunst sehen konnten, interaktiv über veränderbare Videoinstallationen in Szene gesetzt, auf der Homepage der Galerie und auf Instagram. „Das war eine völlig neue Erfahrung für mich“, sagt die in Mainz geborene und seit 1997 am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium unterrichtende Deutsch- und Kunstlehrerin. „Es hat mir einen Schub gegeben, künstlerisch auch einmal andere Wege zu gehen, obwohl mein Vater als Professor für visuelle Kommunikation schon in den frühen 70er-Jahren mit Videoinstallationen gearbeitet hat. Ich bin mit Kunst groß geworden. Sie ist einfach ein Teil von mir.“

In ihren Bildern bewegt sie sich im Spannungsfeld zwischen Naturalistischem und Abstraktem und bei genauerer Betrachtung ist es eigentlich immer irgendwie beides. „Wie viel Erkennbares brauche ich und wie abstrakt kann ich damit umgehen?“ Das sei für sie eine der grundlegenden Fragen.

Ob Acryl oder Wachs, Ölkreide oder Zeichnung, fasziniert ist sie immer von Papieren, Schriften, Buchstaben, Linien. Da werden alte Buchseiten ins Bild eingearbeitet, netzartige Gewebe entstehen, reliefartig, Schichten, Lagen, Tinte, Walze, Verläufe, Wasser. „Es ist immer ein kreativer Prozess und ich lasse mich vom Bild leiten und lenken. Ich muss nicht meine Idee bis zum letzten durchsetzen. Mein Maßstab ist die ausgewogene Komposition. Und die braucht Reibungspunkte und Ruhephasen, die miteinander in Dialog treten.“

Schon während ihres Kunststudiums in Mainz hat sie sich mit der Gestaltung von Schrift beschäftigt. „Dabei geht es mir weniger um kalligraphische Aspekte, sondern viel mehr um das Spannungsfeld von Schrift und Bild, um Lesbarkeit und Struktur.“ So entstehen „Schriftlandschaften“, die nicht im Einzelnen entschlüsselt, sondern als Ganzes in der Wechselwirkung von Linie und Fläche, Negativ- und Positivformen gesehen werden sollen.

Ihre Papiercollagen indes sind eine Synthese zwischen ihren Schriftbildern und der Acrylmalerei. Zeichnerische und malerische Elemente treffen auf andere Materialien wie Zeitung, Buchseiten, Fotos, Gewebestrukturen, Notenblätter und Stempeldrucke. Auch bei den Acrylbildern dominieren Linien und Flächen, mal vereinzelt, mal geballt auftretend, sich einerseits durchdringend, dann wieder offen gestaltet.

Ein Glücksgefühl sei es, wenn alles rund läuft und doch seien es gerade die Bilder, mit denen man ringt, die einen voranbringen. Auf das Urteil ihrer Familie legt sie großen Wert. „Mein Mann und meine Kinder sind meine wichtigsten Kritiker. Die erkennen einfach viel spontaner, wo was im Argen liegt.“ Sie liebe die Auseinandersetzung mit dem Bild. Die Phasen der Unzufriedenheit, die Korrekturen. „Dinge müssen in Frage gestellt werden, damit sie dem Blick standhalten.“

Werke der Künsterlin hängen überall im Hof. Foto: Sandra Blass-Naisar