Freizeit : Wittlicher Kino: Ein voller Erfolg

Wittlich Unter erschwerten Bedingungen hat Ende Juli nach mehr als zehn Jahren in Wittlich wieder ein Kino eröffnet. Der TV hat bei Investor Kurt Römer nachgefragt, wie es angelaufen ist.

Ungünstiger hätte der Zeitpunkt für eine Eröffnung fast nicht sein können: Erst waren es coronabedingte Lieferengpässe und dann kamen neben den Abstands- und Hygieneregelungen im Kino auch noch die Besucherbegrenzungen dazu. Für die Investoren Kurt Römer und Heike Müller keine leichte Zeit. Denn der Kinopalast Eifel/Mosel war nicht gerade günstig – rund fünf Millionen Euro haben die beiden investiert. Nachdem sich die Eröffnung aus unterschiedlichen Gründen immer weiter nach hinten verschieben musste (der TV berichtete) war es am 23. Juli endlich soweit. Doch seit der Eröffnung mussten die Abstände im Saal eingehalten werden, sodass einige Plätze unbelegt bleiben mussten. Bei solchen Umständen könnte man sich leere Kinosäle und kaum Besucher vorstellen. Doch wie waren die ersten eineinhalb Monate wirklich, in denen Wittlich seit mehr als zehn Jahren wieder ein Kino hat?

Sie hätten aber auch im voraus ihr bestes gegeben, um den Start unter diesen Bedingungen so gut wie möglich umzusetzen. So seien in allen Sälen Lüftungsanlagen eingebaut, die nach jeder Vorführung den Raum mit Frischluft spülen. „Auch technisch sind wir in allen Sälen auf dem neusten Stand. Das alles hat dazu beigetragen wie positiv der Kinostart verlaufen ist“, sagt Römer.