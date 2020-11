Corona : Zwischenbilanz im Kreis Bernkastel-Kues: „Die zweite Welle ist noch nicht gebrochen“

Bernkastel-Wittlich Zwischenbilanz zum zweiten Lockdown im Landkreis Bernkastel-Wittlich: Infektionsgeschehen leicht rückläufig.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Pandemie verabschiedet, in der weitere Einschränkungen verankert sind. Freizeiteinrichtungen und Restaurants sind derzeit geschlossen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen. Weite Teile des öffentlichen Lebens sind geschlossen und die Verordnung betrifft viele Bereiche. Aber zeigen diese Maßnahmen auch die beabsichtigte Wirkung? Wurde die Dynamik der Neuinfektionen gebremst? Der TV hat die Kreisverwaltung um Auskunft gebeten. „Von einem Brechen der zweiten Welle kann aktuell noch nicht gesprochen werden“, erklärt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Wenn auch die Dynamik des Infektionsgeschehens im Vergleich zu den Vorwochen etwas nachgelassen habe, sei festzustellen, dass die 7-Tages-Inzidenz seit mehr als 30 Tagen über einem Wert von 100 Fällen je 100 000 Einwohner liege. Für die Region sind das relativ hohe Zahlen. Zum Vergleich: In der Stadt Trier gab es bezogen auf 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nur 69 Neuinfektionen.

Eine leichte Wirkung der einschränkenden Maßnahmen gerade im Freizeitbereich sei dennoch zu verzeichnen, sagt Follmann, da das Infektionsgeschehen in diesem Bereich aus Sicht des Gesundheitsamtes etwas nachgelassen habe. Mit 327 Fällen erreichte die Zahl der akut Infizierten am 7. November ihren Höchststand. Mittlerweile sind die Zahlen leicht rückläufig: Aktuell sind dem Gesundheitsamt im Kreis noch 246 Menschen, die akut mit Covid-19 infiziert sind, gemeldet. 728 Kreisbewohner, die ehmals infiziert waren, gelten als „genesen“. 14 Kreisbewohner verstarben mit Covid-19-Infektion. Wieso eigentlich ist die zweite Welle stärker ausgefallen als die erste Welle im Frühjahr? Der Höchststand im Frühjahr vom 2. April lag mit 49 aktiven Coronafällen deutlich unter den Spitzenwerten des Novembers. Follmann: „Eine abschließende Analyse auf Kreisebene fällt schwer.“ Deshalb biete es sich an, auf entsprechende Einschätzungen des Robert-Koch-Institus zurückzugreifen. Demnach sei erkennbar, dass sich das Infektionsgeschehen zuletzt immer weiter in Richtung Privat- und Freizeitbereich verschoben habe und auch das Alter der positiv auf Covid-19 getesteten Personen unter dem Schnitt der „ersten Welle“ gelegen habe. Wie kommt das Gesundheitsamt bei 249 aktiven Fällen und meist immer noch mehr als 20 Neuinfektionen am Tag derzeit bei der Kontaktnachverfolgung hinterher? Follmann: „Verschiedene Maßnahmen haben dazu beigetragen, das Gesundheitsamt in die Lage zu versetzen, auch derart hohe Fallzahlen in der Kontaktnachverfolgung zu bewältigen. Hierzu zählt die personelle Aufstockung des Personalkörpers durch Neueinstellungen, die verwaltungsinterne Unterstützung durch andere Fachbereiche sowie der Einsatz von Bundeswehrsoldaten.“