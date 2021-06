Ausbildung : Ausbildung in Zeiten von Corona

Wittlich (red) Bastian Schmitz macht seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Seine Zwischenprüfung hat er erfolgreich absolviert und somit bereits die Hälfte seiner Ausbildung.

Trotz der Corona-Pandemie konnte die Zwischenprüfung in Gerolstein vor Ort stattfinden. Die Zwischenprüfung war in drei Abschnitte unterteilt: Ausbildungsbetrieb, Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Haushaltswesen und Beschaffung, Wirtschafts- und Sozialkunde. Im Anschluss an die Zwischenprüfung stand wieder Homeschooling auf dem Programm. Zu den Aufgaben des Auszubildenden in der Verwaltung gehören unter anderem Tätigkeiten in der Zentrale und in der Personalabteilung. Aktuell steht wieder ein siebenwöchiger Schulblock auf dem Ausbildungsplan. Bastian Schmitz freut sich, endlich nochmal einige der Klassenkameraden beim Präsenzunterricht in Gerolstein zu sehen.