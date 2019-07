Ausbildung : Zwölf Nachwuchskräfte fürs Wittlicher Finanzamt

Foto: Daniela Söller. Foto: TV/Daniela Söller

Wittlich (red) Rund 230 Finanzanwärter haben ihr Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) in Rheinland-Pfalz begonnen, davon zwölf im Finanzamt Wittlich. Die Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung starten zunächst mit einer vierwöchigen Praxisphase im Finanzamt, bevor es zum Studium an die Hochschule für Finanzen nach Edenkoben in die Pfalz geht.

