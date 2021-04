Pandemie : Zwölf neue COVID-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich - Inzidenz steigt

Wittlich Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich sind am Samstag zwölf neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2.335 an. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Der Landkreis hat am Samstag die wegen der seit einigen Tagen über 50 liegenden Inzidenzen angekündigte Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen erlassen. Sie tritt am Sonntag in Kraft und gilt zunächst bis 20. April. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes am Samstag von 67,6 auf 72,0 Fälle je 100.000 Einwohner.