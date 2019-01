später lesen Tourismus 10 000 Menschen in der „Unterwelt“ in Traben-Trarbach Teilen

Zehn Jahre nach der ersten Führung „Ausflug in die Traben-Trarbacher Unterwelt“ haben im Jubiläumsjahr 2018 erstmalig 10 000 Gäste an dieser Führung teil. „Wir freuen uns, dass die Führung durch die Traben-Trarbacher Unterwelt so beliebt ist“, berichtet Kirsten Haag, kommissarische Leiterin der Tourist-Information Traben-Trarbach. „In den nächsten Jahren rechnen wir mit einem weiteren Zuwachs an Teilnehmern“, ergänzt sie.