Ein Genuss

(red) An der zehnten WeinGenussWanderung „Höhenflüge in den Weinbergen“ haben mehr als 120 Teilnehmer teilgenommen, die durch Wiesen- und Obstfelder, Weinberge und Auwäldchen gingen. Neben Geschichten mehrerer Erzähler, darunter die Stammurlauber Maria und Dieter Hochstraat, die seit 25 Jahren im Weingut Steffen-Lex Urlaub machen, gab es Wein und Verpflegung. Die Mundartsänger „Spontis“ empfingen die Wanderer an der Oestelbachquelle. Passend zum Jubiläum brachte der Heimat- und Verkehrsverein Osann-Monzel ein Buch mit den besten Rezepten aus zehn Jahren WeinGenussWanderung heraus.⇥ Foto: privat